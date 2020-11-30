Kapadokya'yı siyanürle bitirme projesi!

30 Kasım 2020 Pazartesi, 14:37

Nevşehir Avanos’taki ağaçlandırma alanında altın aramak için ağaç kesilmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan tepki geldi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, AKP'nin Kazdağlarını Kanadalı altın firmalarına peşkeş çektikten sonra şimdi de gözünü Kapadokya’ya diktiğini belirten Öztunç, "Kapadokya’yı altın arama projeler ile, siyanürlü maden işletmeleriyle bitirecekler." dedi.

Öztunç, Kanadalı firmanın ağaçları kesip sondaj yaptığı alanın UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Kapadokya'nın dibindeki Ziyaret Dağı'nda olduğunu hatırlatıp "Bu topraklar binlerce yıllık tarihe sahip. Kültürel açısından göz bebeğimizdir. Önemli su kaynaklarını barındırıyor. Kırgızistan'da siyanürle 5 bin insanın zehirlenmesine yol açtığı iddia edilen bir firmaya, bölgenin önemli su kaynaklarına sahip olan Ziyaret Dağı’nı teslim etmişler. Kurda kuzuyu emanet etmişler." ifadelerini kullandı.

YURTTAŞLAR 'HAYIR' DİYOR

İklim Haber ile KONDA’nın birlikte yaptığı anketteki sonuçları hatırlatan ÖZTUNÇ “Anket verilerine göre, 'madenlerin ekonomiye kazandırılması için çevre kirliliğine göz yumulabilir' sorusuna, katılımcıların %76’sı hayır demiştir. Yurttaş, iklim krizi ve çevre sorularına önem verilmesini, ormanların ve yeşil alanların korunmasını istiyor" yorumu yaptı.

Öztunç şöyle devam etti:

"Artık Bu Zulme Dur Diyelim

Her gün ayrı bir yerden yardım talebi alıyoruz. Halkımız acaba yarın havamıza, suyumuza, toprağımıza ne olacak korkusuyla uyumaya başladı. Artık, bu zulme, talana bir dur demek lazım.

Kapadokya için, Avanos için birlikte mücadele edeceğiz.

Kapadokya ülkeminizin önemli bölgelerinden birisi. Böyle bir yerde altın madeni aramak Kapadokya’ya yapılacak en büyük ihanettir. Kapadokya’ya, Avanos’a yönelik bu ihanete bölge halkı, haklı olarak karşı çıkıyor. Hukuki ve demokratik mücadelelerini destekliyoruz. Kapadokya için, Avanos için birlikte mücadele edeceğiz."



