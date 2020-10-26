Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.258,00 lira oldu.

AA
26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:41
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA
PAZARTESİ

AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)488,00488,20491,20491,40
Cumhuriyet Ata Lira3.216,003.237,003.237,003.258,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)445,00449,00448,00452,00
Lira(Tam) Ziynet3.143,003.163,003.163,003.183,00
Yarım Ziynet1.571,001.581,001.582,001.592,00
Çeyrek Ziynet786,00791,00791,00796,00



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