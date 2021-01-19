Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.921,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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