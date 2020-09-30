Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 azalışla 470,90 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 azalışla 470,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 düşüşle 470,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
Video Haberler
- Hatay'da korkutan hortum
- Dehşette, ilk müdahaleyi yapan kişi bakın kim çıktı
- ‘Mafya hizmetleri’ni sosyal medyadan böyle reklam yaptı
- Parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü
- Gözyaşlarıyla anlattı: Hem dövüp hem taciz ediyordu
- Paris’te korkutan patlama sesi kamerada
- Akıllara durgunluk veren olay! Düşme anı kamerada
- Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama
- “Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar