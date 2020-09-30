Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 azalışla 470,90 liradan tamamladı.

AA
30 Eylül 2020 Çarşamba, 17:35
Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
Abone Ol google-news

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 azalışla 470,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 düşüşle 470,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler