İstanbul trafiğinde 'tam kapanmadan kaçış' yoğunluğu
İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesinde il dışına çıkmak isteyenler, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100'ün İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk oluşturuyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasına 1 gün kala bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenler araçları ile yola koyuldu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolu Kurtköy mevkisi ile D-100'ün İstanbul çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.
Tam kapanma öncesi İstanbul'u terk ediyorlar
Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda yurttaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy mevkisi ile D-100'deki İstanbul'un çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul'u terk ediyor.
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