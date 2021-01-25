Kapı kapı dolaşıp karne dağıtan AKP'li başkandan açıklama

Tekirdağ'da kapı kapı dolaşıp karne dağıtan AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özcan, "Geçtiğimiz Cuma günü şehrimizde ikamet eden başarılı 3 kızımızı mutlu etmek üzere yapılan programımızın, bambaşka yerlere çekilmesi üzerine yapmak zorunda kaldığım açıklama metnini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullanarak uzun bir metin paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2021 Pazartesi, 07:40
Kapı kapı dolaşıp karne dağıtan AKP'li başkandan açıklama
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Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl karneler dijital olarak dağıtıldı. Ancak AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, yüzlerce öğrencinin ev adresi bilgilerine ulaşıp kapı kapı gezip karne dağıttı.

Bu hareketiyle sosyal medyada büyük tepki gören AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özcan yaptığı açıklamada, "Bizler böyle bir hayra, böyle bir mutluluğa vesile olmaktan geri duramazdık. Hediyelerimizi hazırladığımız gibi bu üç evladımızın evlerine gittik" ifadelerini kullandı.

AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:



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