Kapı kapı dolaşıp karne dağıtan AKP'li başkandan açıklama

25 Ocak 2021 Pazartesi, 07:40

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl karneler dijital olarak dağıtıldı. Ancak AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, yüzlerce öğrencinin ev adresi bilgilerine ulaşıp kapı kapı gezip karne dağıttı.

Bu hareketiyle sosyal medyada büyük tepki gören AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özcan yaptığı açıklamada, "Bizler böyle bir hayra, böyle bir mutluluğa vesile olmaktan geri duramazdık. Hediyelerimizi hazırladığımız gibi bu üç evladımızın evlerine gittik" ifadelerini kullandı.

AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:



