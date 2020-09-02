'Kapı kapı korona'
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan denetim ekiplerinde görev alan öğretmenlerin hiçbir koruyucu ekipman verilmeden pozitif vakaların karantinada olup olmadığının kontrolünü yapması tartışma yarattı. CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Gamze Taşcıer, “Siz milyonlarca çocuğu öğretmenleriyle yüz yüze getirmeden önce, öğretmenleri COVID-19 pozitif vakalarla, temaslı kişilerle ve karantinadaki insanlarla yüz yüze getiriyorsunuz” dedi.
Ekiplerde görev yapanlar arasında muhtarlar, muhtar azaları, okul müdürleri, öğretmenler ve imamlar yer alıyor. CHP’li Taşcıer, “İbadethaneler kalabalıkların bir araya geldiği yerler, okulların 21 Eylül’de açılacağı söyleniyor, muhtarlar mahallelinin en sık temasta olduğu kişiler. Bu insanların temaslı kişileri kontrol için görevlendirilmesi ancak ve ancak salgının hızla yayılmasını isteyenlerin beceriksizliğidir” dedi.
‘EĞİTİM VERİLDİ Mİ?’
Denetim ekiplerinde görev alan kişilere karantina denetimi ve filyasyon çalışmalarıyla ilgili bir eğitim verilip verilmediğini soran Taşcıer, “Hiçbir koruyucu ekipman sağlamadan ‘Temaslıları ve karantinada olanları kapı kapı gezip kontrol edin’ diyorlar. Üstelik hiçbir vasıta sağlamadan, ‘kendi imkânlarınızla bunu yapın’ diyorlar” ifadelerini kullandı.
Denetim ekiplerinde yer alan muhtarlar arasında yaşlı insanların da bulunduğuna işaret eden Taşcıer, “Siz halihazırda korunması gereken insanlara ‘Kapı kapı gez karantina kontrolü yap’ diyorsunuz” diye konuştu.
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