Kapıda ikinci el araç satışı dönemi başlıyor

02 Haziran 2020 Salı, 10:47

Değerlendirmeyi kapınıza kadar gelen, bir VavaCars bir de TÜV SÜD D-Expert uzmanından oluşan Mobil Satın Alma Ekibi yapıyor. Ekspertizin ardından müşterinin belirlenen bedeli kabul etmesi durumunda hızlı biçimde satış işlemlerine geçiliyor.

İkinci el araç piyasasını güvenli, hızlı ve şeffaf süreçlerle yeniden şekillendiren VavaCars’ın yenilikçi yaklaşımı müşteri dostu çözümleri beraberinde getiriyor. Şirket şimdi de “Adresinizde VavaCars” sloganıyla, sağlık gündemi ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle zorlaşan araç satma işlemini, müşterilerin ayağına kadar getiriyor.

SİSTEM ŞÖYLE ÇALIŞIYOR:

Süreç müşterinin VavaCars’ın web sitesinden ön fiyat almasıyla başlıyor. Ardından sitede randevu oluşturma bölümüne gelindiğinde ‘Adresinizde VavaCars’ opsiyonu tıklanıyor ve 9:00-18:30 saatleri arasında 1,5 saatlik aralıklarla açılmış zaman dilimlerinden biri seçilerek randevuyu oluşturuluyor. Randevu teyidi için müşteri en geç 1 saat içinde aranıyor. Ardından bir satın alma yetkilisi ile TÜV SÜD D-Expert uzmanından oluşan VavaCars ekibi gerekli teknolojik malzemeleri ile müşterinin verdiği adrese gidiyor, yaklaşık 30-45 dakikalık bir değerlendirmenin ardından kendisine fiyat teklifi sunuluyor.

Fiyatın uygun bulunması durumunda aracın son bir kontrolü için en yakın VavaCars merkezine gidiliyor ve fiyatta el sıkışıldığında noter işlemleri hızlıca tamamlanıyor ve para transferi aynı gün hesaba gerçekleştiriliyor.

2 EL ARAÇ SATIŞLARI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 50 AZALDI



Otomotiv konusunda analizler yapan EBS Danışmanlık’ın son araştırmasına göre, ikinci el araç piyasasında koronavirüs ile birlikte daralma, beklentilerin de üzerinde gerçekleşti ve Nisan 2020’de 2 el araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldı.

Bununla beraber Mayıs ayının ilk haftasından itibaren 2 el otomobil pazarının tekrar hareketlenmeye başladığı görülüyor. Faiz oranlarının kademe kademe düşerek 0,87% bandını zorlaması, sıfır araç pazarındaki tedarik problemi ve COVID-19’un getirdiği yeni normaller doğrultusunda özel araç kullanım tercihinin pandemi süreci öncesine göre iki katına çıkması bu hareketlenmenin temel nedenleri olarak görülüyor.

Mayıs ayında artan taleple birlikte ikinci el fiyatlarında artışlar gözlemlendi. Ayın ilk haftası ile son haftası kıyaslandığında düşük segment araçlarda %6, üst segment araçlarda ise %5 fiyat artışları gözlemleniyor.