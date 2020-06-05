Kapılar ticarete açıldı

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Güneydoğu ve Doğu’da pandemi nedeniyle kapatılan ve ihracatın durmasına neden olan gümrük kapıları yeniden açılıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını açıkladı. Güneydoğu ve Doğu’daki iş insanlarının bir süredir gündeme getirdiği ve Ankara’dan talepte bulundukları Iran ve Irak’a ticaret yapılan kapıların açılması konusunda önemli bir adım atıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, iki ülkeye açılan gümrük kapılarında, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verileceğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ile birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan “temassız ticaret” uygulamasına da son verilecektir.”