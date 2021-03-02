Karabağlar'da 'üniversite' tartışması: TOKİ yargı kararına rağmen ihaleye çıkıyor

02 Mart 2021 Salı, 09:31

Karabağlar Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı, Başkan Selvitopu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Karabağlar Belediyesi'nin yapımı tamamlanan ve devam eden projeleriyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Kibar Pazaryeri ve Belediye Hizmet Kompleksi'nin tamamlandığını ve yakın zamanda hizmete açılacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, Mobilyacılar Çıraklık Eğitim Merkezi, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi'nin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Uzundere Meydan ve Pazaryeri, Bahar Çalıkuşu Semt Merkezi projelerinin hazırlandığını ve ihaleye hazır hale geldiğini belirten Başkan Selvitopu, Kavacık Kentsel Tasarım Projesi için de İZSU'nun bölgede yürüttüğü altyapı çalışmalarının tamamlanmasının beklendiğini vurguladı.

ÜNİVERSİTE TARTIŞMASI

Meclis toplantısında, Karabağlar Belediyesi'nin tamamının İzmir Demokrasi Üniversitesi için ayrılmasını istediği Uzundere'deki 80 hektarlık alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni imar planları da tartışıldı. Selvitopu, yargı kararıyla iptal edilen eski planın yanı sıra, bakanlığın hazırladığı yeni planı yanyana meclis üyelerinin dikkatine sunarak, şunları söyledi:

“Bu planın neresi yeni? Yine 38 hektar üniversiteye ayrılmış. Konut bölümünde de birkaç küçük değişikliğe gidilmiş. Yani iki plan arasında temelde fark yok. Yeni planları askı sürecinde değerlendirip, itiraz edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Bir plan niye askıya çıkar? İsteyen yasal süresi içinde itiraz edebilsin diye. Belediyelerin de en doğal hakkıdır itiraz etmek. Başından bu yana alanın tamamının üniversiteye ayrılması gerektiğini söylüyorum. Bunun neresi yanlış! Burada 500 bin insanın hakkı bulunuyor. Üstelik ortada bir yargı kararı da var . Yargı kararına rağmen TOKİ nasıl yapım ihalesine çıkıyor? Bunu anlamış değiliz. Biz hukuktan yanayız. Bize deniyor ki 'dava açmayın, bu planı kabul edin!' Bir dayatmayla karşı karşıyayız. Mahkeme kararları dikkate alınarak yeni bir plan önerisi gelseydi, ciddiyetle değerlendirirdik. Ancak böyle bir yaklaşım yok. Ayrıca Karabağlar Belediye Meclisi'nin 2018 yılında oybirliğiyle aldığı ve alanın tamamının üniversiteye ayrılmasını isteyen kararı da var. Belediye başkanı olarak bu kararın takipçisi olmak zorundayım.”