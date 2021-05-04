Karaca hükümetin 'keyfiliğini' yazdı: 'AKP seçmeni ürperiyor'

Nihal Bengisu Karaca, tam kapanma sürecinde uygulanan alkol satışı yasağının AKP'li seçmenin de tepkisini çektiğini aktardı. Karaca, yazısında alkol yasağına ilişkin, "Muhafazakar ve dindar AK Partililer de bağlandıkları, sevdikleri partinin ‘keyfilik’ tuzağının pençesinde olduğunu görüyor ve ürperiyorlar" dedi.

Hükümetin bu tür politikaların seçmeni tarafından onaylanmadığını bildiğini de dile getiren Karaca, "AK Parti sosyal hayata ilişkin geçici ya da kalıcı regülasyonlara girişirken yanlış algılanmak istemiyorsa her şeyden önce kendi algısının farkında olmalı. Ama yanlış algılanmak zaten planın parçası ise o başka tabii. Kendi halinde yılbaşı kutlayan insanların burnuna ‘Mekke’nin fethi’ etkinliğini dürtmek bir seküler tarafından nasıl anlaşılacaksa, Ramazan ayında 'Çatlasanız da patlasanız da içkimi içeceğim' gündemi de normal bir Müslüman tarafından öyle anlaşılır. Ve hükümet bunu biliyor" dedi.

"Yani diyorum ki, belki de tam olarak muhalefeti oluşturan kitlelerin kendisini körkütük bir ‘alkol’ savunması içinde bulması ve bu görüntünün muhafazakar çoğunluktaki kutuplaşma istencini derinleştirmesi öngörüldü. Ama 'kötü haber' şu ki, bu öngörü işe yaramadı. Çünkü muhafazakar ve dindar AK Partililer de bağlandıkları, sevdikleri partinin ‘keyfilik’ tuzağının pençesinde olduğunu görüyor ve ürperiyorlar.

Siz bakmayın sosyal medyadaki kötülük çetelerinin yaptıkları operasyonel hashtag kampanyalarına. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve yazının girişinde 'Çok daha vahim' ifadesini kullandığım genelge de, tam olarak böyle bir ürpertiye tosluyor. "