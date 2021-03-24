Karadeniz devinden İstanbul Sözleşmesi'ne destek
Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde sonra Samsunspor da İstanbul Sözleşmesi’nin feshini eleştirdi.
Samsunspor sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepki gösterildi. Açıklamada, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu kadınına hitaben ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzla üzerinde yükselmeye layıksın’ sözlerini söylemiş ve milletimizi kurtuluşa ve zafere götüren mücadelede Türk kadının emeğini bu sözlerle ölümsüzleştirmişti. Atatürklü armayı göğsümüzde taşımanın gururuyla, Samsunspor olarak biz de Atamızın kadına verdiği yüksek değeri, temel değerlerimizden biri olarak görüyoruz ve her zaman kadın erkek eşitliğinin savunucusu olacağız.” ifadeleri kullanıldı.
HERKESİ DESTEKÇİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ
Ayrıca şu ifadelere yer verildi, “Kadınlarımızı her türlü ayrımcılığa karşı korumak ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak için İstanbul Sözleşmesi’ni destekliyoruz. Ülkemizin ilk imzacı devletler arasında olduğu bu sözleşmenin kadınlarımızın ayrımcılığa ve şiddet maruz kalmadığı, aile içi şiddetin tarihe karıştığı bir Türkiye için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Kadınları şiddetten ve ayrımcılıktan uzak tutmak ve cinsiyet fark etmeksizin şiddetle mücadele etmek amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’ni yaşatmak için herkesi bu sözleşmenin destekçisi olmaya davet ediyoruz.”
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