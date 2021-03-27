Karadeniz Holding'den 15 milyar dolarlık anlaşma

27 Mart 2021 Cumartesi, 09:40

Amerika, Asya ve Afrika kıtasında 12 ülkeye enerji sağlayan Türk devi Karadeniz Holding’in yeni hedefi Güney Afrika oldu. Zengin ekonomisine rağmen enerji açığı artan Güney Afrika'da ciddi elektrik kesintileri yaşandığı, Karadeniz Holding’in de yerel hükümetle görüşmelere başladığını bildirilmişti.

Güney Afrika basınında yer alan bilgilere göre Karadeniz Holding, Güney Afrika Yönetimi ile 15 milyar dolarlık (218 milyar rand) yani bugünkü kurla 121.5 milyar liralık anlaşmayı imzalamak için son görüşmeleri yapıyor. Süreç tamamlanırsa, Karadeniz Holding, bir Türk şirketinin yurtdışında aldığı en büyük projeyi üstlenmiş olacak. Diğer bir rekor ise Güney Afrika’nın en büyük enerji anlaşması olması. 20 yıl sürmesi planlanan anlaşma ile Karadeniz Holding’e ait gemiler yani yüzer santraller 1.200 MW’lık kurulu güce sahip olacak. Güney Afrikalı uzmanlar, daha önce yapılan anlaşmaların 10 yıllık bir üst limite sahip olduğunu, Karadeniz Holding ile ilgili görüşmelerdeki 20 yıllık sürenin en uzun zaman dilimi olduğunu ifade ediyor.

12 ÜLKEYE ELEKTRİK SAĞLIYORDU

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, şubat ayında, Güney Afrika devletinin enerji kuruluşu Eskom, 2-3 bin MW’lık ihtiyacın en kısa sürede ve en düşük maliyetle sağlanması için Karadeniz Holding ile masaya oturmuştu. Karpowership Küresel Satış Direktörü Patrick O'Driscoll, "Geçen Cuma itibariyle Güney Afrika devletine bir sunum yaptık ve ihtiyaçların nasıl karşılabileceğini anlattık” demişti.

Karpowership şu anda 9’u Afrika’da 12 ülkede faaliyet gösteriyor. 2007'de ilk yüzer enerji gemisini Irak'ta devreye alan şirketin üretim haritasında Lübnan, Gana, Endonezya, Mozambik, Zambiya, Gambiya, Sierra Leone, Sudan, Küba, Guinea Bissau ve Senegal öne çıkıyor. Şirketin sahip olduğu gemiler, 4 bin 100 MW’lık bir kurulu güce sahip ve 35 milyon kişiye direkt elektrik sağlıyor.