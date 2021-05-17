Karadeniz Sahil Yolu'nda çay ve fındık göçü yoğunluğu
TÜRKİYE genelinde 17 günlük tam kapanma sonrası çay hasadı ve fındık hasat hazırlığı için yola çıkanlar, Karadeniz Sahil yolunda yoğunluğa neden oldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma bu sabah itibariyle sona erdi. Kapanmanın sonra ermesiyle Doğu Karadeniz’deki kent merkezlerinde bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
Tam kapanma sonrası evlerinde bunalıp pandemi stresinden uzaklaşmak isteyenler, yeşil doğasında tatil yapmak için Karadeniz’e yöneldi.
Tatilcilerin yanı sıra çay ve fındık hasat ve hazırlığı için yola çıkanlar Karadeniz Sahil yolunda yoğunluğa neden oldu, yer yer trafik kilitlendi.
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