Karadeniz'deki sel felaketi üzerine AFAD'dan yeni açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketi nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yeni can kaybı olmadığını açıkladı.
AFAD’dan yapılan son açıklamada; saat 10:00 itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 olarak kaydedildi. Toplam kayıp ihbarı sayısı ise 16 olarak belirtildi.
AFAD’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Yaşanan sel nedeniyle 81 vatandaşımız (70 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır.”
Video Haberler
- İstanbul'da evde yılan paniği
- Sosyal medya daire 16 İbrahim Kaya'yı konuşuyor
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Ünlü gazeteci yaşamını yitirdi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Erdoğan'ın kullandığı cihazı açıkladı!
- Taliban'dan korkunç infaz
- Partisi AKP ve ortağı MHP'den kötü haber
- HES uygulamasında yeni dönem
- Erdoğan, İnci'yi Boğaziçi'ne rektör olarak atadı