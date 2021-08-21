Karadeniz'deki sel felaketi üzerine AFAD'dan yeni açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketi nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yeni can kaybı olmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:12
Karadeniz'deki sel felaketi üzerine AFAD'dan yeni açıklama
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AFAD’dan yapılan son açıklamada; saat 10:00 itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 olarak kaydedildi. Toplam kayıp ihbarı sayısı ise 16 olarak belirtildi.

AFAD’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yaşanan sel nedeniyle 81 vatandaşımız (70 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır.”


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