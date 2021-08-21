Karadeniz'deki sel felaketi üzerine AFAD'dan yeni açıklama

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:12

AFAD’dan yapılan son açıklamada; saat 10:00 itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 olarak kaydedildi. Toplam kayıp ihbarı sayısı ise 16 olarak belirtildi.

AFAD’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yaşanan sel nedeniyle 81 vatandaşımız (70 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır.”