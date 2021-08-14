Sivasspor-Kopenhag maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sivasspor'un Kopenhag ile oynayacağı ilk maçı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-Off turunda görev yapacak hakemler ve maçların başlama saati açıklandı.
Sivasspor, Kopenhag ile ilk maçını sahasında 19 Ağustos Perşembe günü oynayacak.
Karşılaşmada Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan hakem Mykola Balakin görev yapacak.
Balakin’in yardımcılıklarını ise Volodymyr Volodin ve Valentyn Kutsev üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakem ise Oleksandr Derdo olacak.
Mücadelenin rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00’de Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Parken Stadyumu’nda oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunda Moldova temsilcisi Petrocub’u, 3. turda ise Gürcistan ekibi Dinamo Batumi’yi kupanın dışına iterek play-off’a yükselen Sivasspor bu turda Danimarka ekibi FC Kopenhag ile eşleşmişti.
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