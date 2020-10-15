Temel Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması: İstikrar için önemli
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, iktidara güvenin azaldığını belirterek, “Erken seçim istikrar için önemlidir ve faydalıdır bugünkü şartlarda ama olur mu? Ben şahsen kaç kere söyledim; bir seneden önce seçimin olabileceğini düşünmüyorum” dedi.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
YANGINLARIN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ
Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon'daki orman yangınlarına dikkati çeken Karamollaoğlu, yangınların aynı anda çıkmasının, kuşku doğurduğunu ifade ederek, sabotaj ihtimalinin titizlikle araştırılmasını istedi.
EĞİTİM
Covid-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan birinin eğitim olduğunu ve uzaktan eğitimle ilgili ciddi altyapı eksikleri bulunduğunu kaydeden Karamollaoğlu, internet, televizyon ve bilgisayar imkanı olmayan aileler ve çocukları için acilen çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.
“DIŞ POLİTİKADA SINIFTA KALDIK”
Hükümetin dış politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, AKP iktidarının 18 yıldır izlediği politikaların zikzaklarla dolu olduğunu belirterek, “Biz, dış politikada sınıfta kaldık. Dün söylediğimiz her şeyi bugün neredeyse inkar eder hale geldik. Kıbrıs'ta bugün meydana gelen hadiselere dikkat edin. Bir zamanlar Annan Planı'nın gerçekleşmesi için gayret sarf edenler, bugün Annan Planı'nın kabul edilmemiş olmasının verdiği rahatlığı yaşıyorlar” diye konuştu.
AYM AÇIKLAMASI
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı anımsatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
“Anayasa Mahkemesi üyesi bir kişinin çıkıp ışıklardan bahsetmesi gündemi altüst etti. Vay canına yav; Anayasa Mahkemesi nasıl olur da ihtilali hatırlatacak bir açıklama yapabilir? Yav bir açıklamayı bırakın siz, anayasa hükmünü hiçe sayıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor, yerel bir mahkeme, 'ben buna uymam' diyor. İhtilal olduğu zaman da zaten böyle bir durum meydana gelir. İhtilal ne demek, hukukun rafa kaldırılması demek. Elinde gücü olanların iktidar olması demek, gücün hukuka üstün gelmesi demek. Bugün iktidar gücü, 'hukukun üstündeyim' diyor. Bir yerel mahkeme 'ben Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı uygulamam' diyor. İşte ihtilal, ihtilal olursa bu olur, hukuk rafa kalkar.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anayasanın açık hükümleri karşısında Anayasa Mahkemesinin aldığı kararları uygulamaya davet ettiğini belirten Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi tartışmalarına da tepki gösterdi.
ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI
Bir soru üzerine, seçim tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, iktidara güvenin azaldığını kaydederek, “Erken seçim istikrar için önemlidir ve faydalıdır bugünkü şartlarda ama olur mu? Ben şahsen kaç kere söyledim; bir seneden önce seçimin olabileceğini düşünmüyorum” dedi.
Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çoklu baro sisteminde olduğu gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve diğer meslek kuruluşlarında da benzer çalışma yapılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin de “Bu tip girişimlerin, Türkiye'de kutuplaşmayı artırma endişesini taşıdığım için bunu şu anda mahsurlu görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.
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