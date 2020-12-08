Karanovirüs Avrupa Ligi'ni vurdu
Villarreal - Karabağ maçı ertelendi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında İspanya’da oynanması gereken Villarreal - Karabağ karşılaşması Azerbaycan ekibindeki korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.
İspanyol ekibi Villarreal’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ın müsabaka için gerekli asgari oyuncu sayısına ulaşamaması nedeniyle 10 Aralık’taki karşılaşmanın oynanmayacağı ifade edildi. UEFA’nın önümüzdeki günlerde her iki kulüp ile de görüşüp, durumu değerlendirerek konu hakkında karar vereceği belirtildi.
Sivasspor’un da yer aldığı I Grubu’nda Villarreal liderliği garantilemiş, Karabağ’ın ise şansı kalmamıştı.
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