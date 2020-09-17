Karantina ihlali yapan fenomen Enes Batur öğrenci yurduna yerleştirildi

17 Eylül 2020 Perşembe, 23:17

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.

Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve Üçer öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

"ÜZERİME OYNANAN BÜYÜK BİR OYUN VAR"

Öte yandan Enes Batur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi. Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişi kaldığı öğrenildi.