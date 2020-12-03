Karantina süresi için yeni karar: 14 günden daha az!

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 ila 10 güne düşürdü.

AA
03 Aralık 2020 Perşembe, 08:29
Karantina süresi için yeni karar: 14 günden daha az!
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CDC, virüse maruz kalan ya da enfekte kişilerle temasta bulunanların uyması gereken karantina süresini güncelledi.

Karantina süresinin 14 günden 7 ila 10 güne indirilebileceğini tavsiye eden CDC, 14 günlük karantina süresinin ise hala riski azaltmanın en iyi yolu olduğunu belirtti.

CDC yetkilileri, seyahat etmeden 3 gün önce, seyahatten sonra ise 3 ila 5 gün arasında tekrar test yaptırılması tavsiyesinde bulundu. 


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