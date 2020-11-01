Karantinadaydı: İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
FOX TV'de Çalar Saat isimli programda izleyiciyle buluşan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
FOX TV'de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, yerini Ezgi Gözeger'e bırakmıştı. Küçükkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinada olduğunu bildirmişti. Edinilen bilgiye göre İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, İsmail Küçükkaya'nın testinin sonucu belli oldu. Küçükkaya'nın testinin pozitif çıktığı, durumunun iyi olduğu ve karantinaya girdiği öğrenildi. Öte yandan, Küçükkaya'nın yerine ise karantina sürecinde İlker Karagöz'ün ekrana çıkacağı kaydedildi.
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