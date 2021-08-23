Karar Türkiye'yi de etkiliyor: IMF'den milyarlarca dolarlık yeni tahsis
Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslararası rezerv para birimi Özel Çekme Hakları'nın (SDR) 650 milyar dolarlık yeni tahsisini bugün yapılacağını açıkladı. Karar Türkiye'yi de doğrudan etkiliyor.
Türkiye'nin IMF'de yaklaşık yüzde 1 payı bulunuyor. Bu kapsamda 650 milyar dolarlık rezerv para tahsisinden TCMB rezervlerine yaklaşık 6.5 milyar dolar katkı bekleniyor.
AĞUSTOS AYI BAŞINDA BELLİ OLMUŞTU
Üye ülkelerin IMF'deki "kotaları" ile doğrudan orantılı tahsis edilen SDR'lar dolar, euro, sterlin, yen ve yuana çevrilebiliyor. Dağıtımın bugün yapılacağı Ağustos ayı başında belli olmuştu.
IMF'nin en son SDR tahsisi yaptığı 2009'da üye ülkeler küresel mali krizin etkilerini hafifletmek için 250 milyar dolarlık SDR rezervi temin etmişti.
REZERV VARLIĞI OLARAK İHRAÇ EDİYOR
IMF, SDR'ları üye ülkelerin merkez bankalarına rezerv varlığı olarak ihraç eder. Merkez bankaları bu rezerv varlığını diğer merkez bankalarıyla kolayca döviz değiş tokuşu yapmak için kullanabilir.
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