Karatede 5 sporcu olimpiyat kotası aldı
Dünya Karate Federasyonu, olimpik puan sıralamasına göre 5 milli karatecinin olimpiyat kotası aldığını açıkladı.
Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu (kumite 55 kilo), Merve Çoban (kumite 61 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (kumite +61 kilo), Uğur Aktaş (kumite +75 kilo) ve Ali Sofuoğlu (kata bireysel) olimpik sıralama sonunda Tokyo 2020 vizesi aldı.
Söz konusu 5 milli sporcunun ilk olarak 2020 Mart ayında açıklanan puan durumuna göre kota aldıkları ilan edilmiş ancak olimpiyatların bir yıl ertelenmesi nedeniyle 2021 Mayıs ayındaki sıralamanın baz alınacağı açıklanmıştı.
Karatede kalan diğer 3 kota için 11-13 Haziran tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilecek dünya elemesinde milli sporcular Eray Şamdan, Erman Eltemur ve Dilara Bozan mücadele verecek.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün