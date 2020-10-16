Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ücretleri açıklaması

16 Ekim 2020 Cuma, 12:50

Karayolları Genel Müdürlüğü, son günlerde çıkan boğaz köprülerinin iki tarafından da geçiş ücreti alındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü, iddiaların doğru olmadığını ve tek yönlü ücret alındığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa-Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir"