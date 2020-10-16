Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ücretleri açıklaması
Karayolları Genel Müdürlüğü, son günlerde çıkan boğaz köprülerinin iki tarafından da geçiş ücreti alındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü, iddiaların doğru olmadığını ve tek yönlü ücret alındığını açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, son günlerde çıkan boğaz köprülerinin iki tarafından da geçiş ücreti alındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü, iddiaların doğru olmadığını ve tek yönlü ücret alındığını açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa-Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir"
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- 'Dekolte' şikayetini MEB dikkate aldı, okula gönderdi!
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- “Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Eski meclis üyesi, aşiretiyle AKP'ye katıldı
- 6 takıma puan silme cezası!
Video Haberler
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- 'Dekolte' şikayetini MEB dikkate aldı, okula gönderdi!
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- “Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Eski meclis üyesi, aşiretiyle AKP'ye katıldı
- 6 takıma puan silme cezası!