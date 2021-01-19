Öğrencilerin eylemleri sürüyor... “Kayyum adam”

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'de siyaset yapan Melih Bulu'nun rektör atanmasına karşı eylemler sürerken öğrenciler kardan adam yaparak üzerine “Kayyum adam” tabelası astı.

ANKA
19 Ocak 2021 Salı, 09:17
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Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör atanmasına, öğretim üyeleri her gün rektörlüğe arkalarını dönerek tepki gösteriyor. Öğrenciler de kampüste çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve sosyal medya üzerinden protestolarını sürdürüyor.

Öğrenciler bahçeye yaptıkları kardan adamın üzerine ‘Kayyum adam’ tabelası asarak tepkilerini dile getirdi.


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