Öğrencilerin eylemleri sürüyor... “Kayyum adam”

19 Ocak 2021 Salı, 09:17

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör atanmasına, öğretim üyeleri her gün rektörlüğe arkalarını dönerek tepki gösteriyor. Öğrenciler de kampüste çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve sosyal medya üzerinden protestolarını sürdürüyor.

Öğrenciler bahçeye yaptıkları kardan adamın üzerine ‘Kayyum adam’ tabelası asarak tepkilerini dile getirdi.