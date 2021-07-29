Kardeşinin ardından Alişan’ı üzen bir ölüm daha
Geçtiğimiz günlerde kardeşi Selçuk Tektaş’ı Covid-19 nedeniyle kaybeden Alişan’ın kuzeni Ozan Ebcin de hayatını kaybetti.
Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayata veda etmişti. Kardeşinin vefatıyla zor günler geçiren Alişan, kuzeninin ölüm haberiyle yıkıldı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Magazin Kuryesi’nin haberine göre, Alişan’ın kuzeni Ozan Tektaş’ın banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.
Ozan Tektaş, Selçuk Tektaş’ın cenazesine de katılmıştı.
Ünlü şarkıcı Alişan’ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş’ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenildi.
“HİÇ GİTMEMİŞSİN GİBİ…”
Kardeşinin vefatıyla zor günler geçiren Alişan zorlu süreci atlatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde camide mevlüt okutan Alişan, sık sık kardeşinin mezarına gidip dua ediyor.
Kardeşi Selçuk Tektaş’a olan özlemini dile getiren ünlü türkücü şu ifadeleri kullandı:
“Bugün 7. gün… Ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah’ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah’ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi…”
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