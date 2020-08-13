Kardiyoloji profesörü Covid-19'u yendi, beyin kanamasıyla hayatını kaybetti

13 Ağustos 2020 Perşembe, 10:35

İstanbul’da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Erdoğan’ın beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

Prof. Dr. Turan Erdoğan için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mesaj yayınladı.

Yayınlanan mesajda “Geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tıp Fakültemiz Kardioloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Erdoğan'ın beyin ölümü gerçekleşmiştir. Üniversitemiz camiası olarak Öğretim Üyemize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

45 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Prof. Dr. Turan Erdoğan’ın Rize’de hastasına müdahale ettiği sırada koronavirüse yakalandığı ve 2 hafta tedavi görerek sağlığına kavuştuğu öğrenildi.