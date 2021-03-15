Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk, hayatını kaybetti

Rize'de karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 6. sınıf öğrencisi Ada İslam (12) doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

DHA
15 Mart 2021 Pazartesi, 15:03
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Ardeşen Yavuz Selim Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ada İslam, cumartesi günü karın ağrısı şikayeti ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede durumu ağırlaşan çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ada’nın ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuğun ölümü ile ilgili, "Ailesine, akrabaları ile eğitim camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.


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