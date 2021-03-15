Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk, hayatını kaybetti
Rize'de karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 6. sınıf öğrencisi Ada İslam (12) doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
Ardeşen Yavuz Selim Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ada İslam, cumartesi günü karın ağrısı şikayeti ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
Hastanede durumu ağırlaşan çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ada’nın ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.
Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuğun ölümü ile ilgili, "Ailesine, akrabaları ile eğitim camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- TRT canlı yayınında 'yasak ürün' reklamı
- Hedefteki ilahiyatçı profesör ülkeyi terk etti
- Muharrem İnce detayı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
- İstanbul'da patlama: Yaralılar var
- Andımızı kaldıranların ‘Türklük hastalığı’
- İstanbul'da yeni tedbir bu sabah devreye girdi
- Türkeş'in oğlundan Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı
- 'Bu karar pimi çekilmiş bir bombadır'
- İYİ Partili Dervişoğlu'na kahkaha attıran söz
- Bakan Koca, katıldığı cenazede böyle gizlenmiş!