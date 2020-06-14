Karışık, ahmak, çapkın ve sofu iç dünyalar!

14 Haziran 2020 Pazar, 12:11

“Anton Pavloviç balık dişlerinden, horoz tüylerinden, gösteriş budalalarının alacalı bulacalı, göz alıcı, çalımlı süslerinden hoşlanmazdı… yaşamı boyunca içinden geldiği gibi yaşamış, hep kendisi olmuş, ruhça özgür kalmıştır.”

Maksim Gorki

1890-1892 arasında yazılmış öykülerden oluşan Düello, modern öykücülükte bir ekol oluşturan Çehov’un olgunluk dönemine ait kısa ve uzun öykülerinden her zamanki gibi yetkin bir kitap.

Çağdaşlarının görkemli başyapıtlarının aksine ölçeğine insanı alan mütevazı yapılar kurarak Rus toplumunun yalın gerçeklerini betimleyen Anton Çehov, Düello ’da kısa öykü ile uzun öykü arasındaki sınırları gevşetip yazarlık yaşamında yeni bir atılım yapar.

Kısa öykülerindeki duru gerçekçi tutumunu Düello gibi uzun öykülerinde insanın iç dünyasındaki sorunlarla karmaşıklaştıran Çehov, doktorluk mesleğinden edindiği anatomi bilgisini adeta edebiyat alanında uygulamaya koyar.

Düello, bağnaz ve ahmak, acımasız ve merhametli, çapkın ve sofu, kavgacı ve barışçıl karakterleriyle insanlığın çeşitli hallerine açılan bir sosyal ve edebî panorama sunuyor.

1890-1892 arasında yazılmış öykülerden oluşan Düello, modern öykücülükte bir ekol oluşturan Çehov’un olgunluk dönemine ait kısa ve uzun öykülerinden her zamanki gibi usta işi bir kitap.

Alexander Chudakov’un önsözü, Charles Du Bos’nun sonsözü, Mehmet Özgül çevirisi, yazar ve dönem kronolojisinin yanı sıra kitaba dair görsellerle sunuluyor.

Düello / Anton Pavloviç Çehov / Çeviren: Mehmet Özgül / İletişim Yayınları / 371 s.