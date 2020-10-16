Karışıklığın arkasında FETÖ var
Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ tehdidinin hâlâ devam ettiğini vurgulayarak “Bu yapı kardeş ülkeler için de tehdit. Kırgızistan’daki karışıklığın ana aktörlerinden biri de FETÖ” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un istifasına neden olan parlamento seçimlerinin ardından patlak veren protesto gösterilerinin arkasında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’nin akademik yılı açılış törenine videokonferans yöntemiyle katıldı. Çavuşoğlu, FETÖ tehdidinin bugün halen devam ettiğini belirterek “Hangi kisveye bürünürse bürünsün uluslararası bir suç şebekesi ve silahlı bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bu örgüt yalnızca ülkemiz için değil Kazakistan ve diğer kardeş ülkelerin milli güvenliği için büyük tehdittir” dedi.
Kırgızistan’da parlamento seçimlerinin ardından seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlayan protesto gösterilerini yakından takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Türkiye’de 15 Temmuz hain darbe girişimi olduğu zaman bizzat ben değişik vesilelerle bu terör örgütünün kardeş Kırgızistan’da da güçlü bir yapılanma içinde olduğunu, günü geldiği zaman Kırgızistan’a da zarar verebileceğini vurgulamıştım. Bugün Kırgızistan’daki kardeşlerimiz bunu kendi gözleriyle bir kez daha gördü. Kardeş Kırgızistan’ın da istikrarı, barışı ve huzurunun önemi bizim için de Türk dünyası için de büyüktür” dedi.
Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan’da parlamento seçimlerinin ardından yaşanan protestolarla ilgili 6 Ekim’de “Parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Bu gelişmelerin tırmanmasının önlenmesi ve seçimlere ilişkin görüş ve tutum farklılıklarının anayasal düzen içinde toplumsal uzlaşı ve sağduyu ile suhuletle çözüme bağlanması en halisane temennimizdir” demişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamasıyla Kırgızistan’daki olaylarda FETÖ parmağı bulunduğu Türkiye’de ilk kez resmi ağızdan dile getirilmiş oldu.
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