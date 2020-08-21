Kariye Cami ibadete açılıyor

21 Ağustos 2020 Cuma, 07:31

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla; Kariye Camisi'nin Diyanet İşler Başkanlığına devredilmesine karar verildi.



Kariye Cami 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Cami'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının, Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Cami'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının gerekçesinde, camiyle ilgili daha önce alınan Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis kararının Danıştay tarafından kaldırılması gösterildi.

İstanbul'un fethinden sonra bir süre kilise olarak kullanılan Kariye Camii 1511 yılında camiye çevrilmiş, 1945 yılında ise müze ve müze deposu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmişti.

Fatih Sultan Mehmet Vakfı eseri olan Kariye Camii'nin müzeye dönüştürülmesine yol açan bu kararı Danıştay geçen yıl iptal etmişti.