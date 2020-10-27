Kariyerinin en kötü başlangıcı

27 Ekim 2020 Salı, 14:46

Premier Lig’de sezonun ilk 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle başlayan Guardiola topladığı 8 puanla kariyerinin en kötü başlangıcını yaptı. Barcelona’daki ilk sezonunda ligin ilk 5 haftasında 10 puan toplayan Katalan teknik adam o sezondan sonra 2020/21 sezonu en az puan topladığı sezon oldu. Bu sezon City’nin attığı 8 gol Guardiola’nın tüm sezonlarda takımlarının attığı en düşük gol sayısı olurken bu sezon City’nin kalesinde gördüğü 8 gol de Guardiola’nın kariyerinin en çok gol yediği ilk 5 hafta oldu. Ligi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçlardan dolayı geç açan Manchester City’nin 1 maç eksiği bulunuyor. Bu sezondan önce Manchester City’nin son 6 sezondaki en kötü lig başlangıcını, 2014/15 sezonunda Manuel Pellegrini ligin ilk 5 haftasında topladığı 8 puanla yapmıştı.

TOPARLANMAK ZORUNDAYIZ

Kötü gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Guardiola; ‘’ Kadroda çok sakat oyuncumuz var. Hazırlık kampının yetersiz olması ve sıkışık takvimden dolayı sorunlar yaşadık, yaşıyoruz. Kısa süre içerisinde çok maça çıkıyoruz ve kadro her maç tam değil. Oyun olarak iyiye gitsek de sorunlar devam ediyor. İyi sonuçlar almayı hepimiz istiyoruz. Bu kötü başlangıcı analiz edip nerede olduğumuzu ve nasıl düzelteceğimizi görmemiz gerekiyor. ‘’ ifadelerini kullandı.

Bugün İngiliz basınında çıkan haberlerde sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Pep Guardiola yerine yönetimin RB Leipzig’in teknik direktörü Julian Nagelsmann’ı getirmek istediği belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Tottenham’ın eski menajeri Mauricio Pochettino’nun da adı City ile yazılmıştı.

SÖZLEŞMEYİ HAK ETMELİYİM

Sezonun ilk haftalarında basın mensuplarının sözleşme konusundaki sorularına Guardiola; ‘’ Burada kalmak istiyorum. Ancak önce bunu hak etmem gerekiyor. Bu kulüp son 10 yılda yaptıklarıyla üst düzey standardı yakaladı ve bunu devam ettirmek zorundayız. ‘’ yanıtını vermişti.