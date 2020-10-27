Kariyerinin en kötü başlangıcı
Cumartesi günü deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kalan Manchester City’de Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinin en kötü lig başlangıcını yaptı.
Premier Lig’de sezonun ilk 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle başlayan Guardiola topladığı 8 puanla kariyerinin en kötü başlangıcını yaptı. Barcelona’daki ilk sezonunda ligin ilk 5 haftasında 10 puan toplayan Katalan teknik adam o sezondan sonra 2020/21 sezonu en az puan topladığı sezon oldu. Bu sezon City’nin attığı 8 gol Guardiola’nın tüm sezonlarda takımlarının attığı en düşük gol sayısı olurken bu sezon City’nin kalesinde gördüğü 8 gol de Guardiola’nın kariyerinin en çok gol yediği ilk 5 hafta oldu. Ligi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçlardan dolayı geç açan Manchester City’nin 1 maç eksiği bulunuyor. Bu sezondan önce Manchester City’nin son 6 sezondaki en kötü lig başlangıcını, 2014/15 sezonunda Manuel Pellegrini ligin ilk 5 haftasında topladığı 8 puanla yapmıştı.
TOPARLANMAK ZORUNDAYIZ
Kötü gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Guardiola; ‘’ Kadroda çok sakat oyuncumuz var. Hazırlık kampının yetersiz olması ve sıkışık takvimden dolayı sorunlar yaşadık, yaşıyoruz. Kısa süre içerisinde çok maça çıkıyoruz ve kadro her maç tam değil. Oyun olarak iyiye gitsek de sorunlar devam ediyor. İyi sonuçlar almayı hepimiz istiyoruz. Bu kötü başlangıcı analiz edip nerede olduğumuzu ve nasıl düzelteceğimizi görmemiz gerekiyor. ‘’ ifadelerini kullandı.
Bugün İngiliz basınında çıkan haberlerde sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Pep Guardiola yerine yönetimin RB Leipzig’in teknik direktörü Julian Nagelsmann’ı getirmek istediği belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Tottenham’ın eski menajeri Mauricio Pochettino’nun da adı City ile yazılmıştı.
SÖZLEŞMEYİ HAK ETMELİYİM
Sezonun ilk haftalarında basın mensuplarının sözleşme konusundaki sorularına Guardiola; ‘’ Burada kalmak istiyorum. Ancak önce bunu hak etmem gerekiyor. Bu kulüp son 10 yılda yaptıklarıyla üst düzey standardı yakaladı ve bunu devam ettirmek zorundayız. ‘’ yanıtını vermişti.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi