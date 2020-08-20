Kariyer.net'ten veriler çalındı iddiasına yalanlama: 'Kendi sistemimizden kaynaklanmadı'

20 Ağustos 2020 Perşembe, 13:32

Kariyer.net, 50 bin üyesinin kişisel verilerinin çalındığı gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) başvuru yaptığı iddiasını yalanlayarak, sitenin sisteminden dolayı herhangi bir kullanıcı verisinin dışarıya sızdığına dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Firma yaptığı açıklamada, durumun kendi sitelerinden kaynaklanan bir durum olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kısıtlı bir grup Kariyer.net Aday (İş Arayan) kullanıcısına ait bilgilerin internet ortamında paylaşıldığı bilgisini almamız üzerine yaptığımız incelemeler; durumun Kariyer.net’ten kaynaklanmadığını göstermektedir. Bu listenin Kariyer.net sistemlerine yetkisiz bir erişim sonucu elde edildiğine yol açacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kendi sistemlerimizden kaynaklanan bir durum söz konusu olmasa da yükümlülüğümüz gereği KVKK’ya bildirim yapmış bulunmaktayız. Dolayısıyla Kariyer.net aday verilerinin sistemimize izinsiz erişimle çalındığını belirten ifadeler kesinlikle doğru değildir.

Kullanıcılarımızın verilerinin güvenliği şirketimizin en temel önceliklerinden biridir. Kuruluşumuzdan bu yana veri güvenliği konusunda derinlemesine ve detaylı çalışmalar hassasiyetle yürütülmüş; gerekli önlemler alınmıştır. Kariyer.net’te şifreler, kriptolojik metodlarla saklanmakta (şifreli biçimde tutulmakta), dolayısıyla sistemlerimizde açık şekilde yer almamakta, şirketimizdeki hiç kimse tarafından bilinmemekte ve şifrelere ulaşılamamaktadır.

Diğer taraftan; kullanıcıların, tek bir kullanıcı adı ve şifre ile birçok farklı internet sitesini kullandığı çok rastlanılan bir davranıştır. Bu durumun başka bir sitenin şifreleme tedbirlerini almamasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir."