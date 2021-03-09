Karlov suikastı davasında karar
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin 28 sanıklı davada karar çıktı. Davada, 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 6 sanık hakkında beraat kararı çıktı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin 28 sanıklık davada karar çıktı. Davada, 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 6 sanık hakkında beraat kararı çıktı.
Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "Örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı. Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Davada aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının da ayrılmasına hükmedildi.
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