Karpatların Maradona’sı: Hagi 56 yaşında

05 Şubat 2021 Cuma, 15:12

Galatasaray’ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi bugün 56. yaşını kutluyor. Rumen futbolcunun doğum günü, sarı kırmızılı taraftarların, sporseverlerin ve futbol camiasının paylaşımlarıyla coşkuyla kutlanıyor. Peki “Karpatların Maradona’sı” olarak bilinen ve 1996-2000 yılları arasında Galatasaray ile büyük başarılara imza atan Gheorghe Hagi kimdir? Hangi takımlarda oynadı? İşte Rumen futbol efsanesinin hayatı…

GHEORGHE HAGI KİMDİR?

Hagi, 5 Şubat 1965 tarihinde Romanya’nın Köstence şehrinde doğdu. Futbola 1979-80 sezonunda Farul Köstence takımında başladı. 1982-1983 yıllarında ilk kez Romanya Birinci Futbol Ligi’nde forma giydi. Bir sezon sonra Bükreş ekiplerinden Sportul Studentesc’e transfer oldu.

20 YAŞINDA ROMANYA’NIN EN İYİSİ OLDU

1985 yılında Romanya'nın en iyi oyuncusu olarak seçildi. 1986-1987 sezonundan itibaren Steaua Bükreş forması giymeye başladı. Steaua’da 3 lig şampiyonluğu bir de Avrupa Süper Kupası sevincini tattı. 1990 Dünya Kupası'nda sergilediği futbol ile dikkatleri üzerine çekti. 1990-1991 sezonu başında 25 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu. İki sezon taşıdığı Real Madrid formasıyla 64 lig maçına çıktı. 1992-1993 sezonunda İtalya'nın Brescia takımına transfer oldu. Romanya ile Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösterdi. Bu performansın ardından Barcelona'ya transfer oldu. Johan Cruyff yönetimindeki Barcelona'da iki sezon forma giydi. 1996 Avrupa Şampiyonası'nın ardından kariyerinde büyük başarılara ulaşacağı Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY’DA EFSANELEŞTİ

1996 yılında Galatasaray'a katıldı. Golleriyle Galatasaray'da etkisini kısa süre içinde gösterdi. Metin Oktay, Turgay Şeren, Fatih Terim gibi kült oyuncuların özlemini çeken taraftar, Gheorghe Hagi'yi bağrına bastı. Çok geçmeden Ali Sami Yen'in yanı sıra dört bir yandaki stadyumlar 'I Love You Hagi' sloganıyla yankılanmaya başladı. “Karpatların Maradona’sı” lakabını aldı. Taraftarlar onun için, “Sağ ayağına kitap yazılır, son satırına 'solaktı' diye eklenir" sloganını yarattı. 4 Lig Şampiyonluğu, UEFA Kupası ve Süper Kupa'nın kazanılmasında büyük rol oynadı.

Hagi, 2001-2002 sezonunun ardından profesyonel futbolculuk yaşamını noktaladı. 24 Nisan 2001 tarihinde ise Bükreş'te jübile maçında Dünya Karması'na karşı son kez Romanya Milli Takımı formasını giydi. Futbola veda ettikten sonra Romanya Milli Takımı'nın başına geçti. 5 Eylül 2001 tarihinde 2002 Dünya Kupası grup eleme maçında ilk kez Romanya Milli Takımı teknik direktörü olarak takımın başında sahaya çıktı. İlk teknik direktörlük deneyiminde istediği başarıyı yakalayamadı.

2003-2004 sezonunda ise Bursaspor ile anlaştı. 12. hafta sonunda yeşil-beyazlı kulüpten istifa etti. Aynı sezonun sonunda Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasıyla 27. haftada Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu. Galatasaray'ı 2004-2005 sezonu boyunca çalıştırdı. Bu süreçte Fenerbahçe’yi tarihi farkla yenerek 5-1 kazanılan final maçının sonucunda Galatasaray’a 14. Türkiye Kupası’nı kazandıran kadronun da başındaydı. Hagi yönetimindeki Galatasaray, 2004-2005 sezonunu 76 puanla üçüncü sırada tamamladı.

2005-2006 sezonunun ortasında ise FC Poli Timişoara’nın başına geçti. 2007-2008 sezonunda, Steaua Bükreş’in teknik direktörü oldu. İkinci kez Galatasaray Kulübü teknik direktörlüğüne getirildi. 25 Mart 2011 tarihinde Galatasaray teknik direktörlüğünden ayrıldı.

FC VİİTORUL CONSTANTA’YI KURDU

2009 yılında FC Viitorul Constanta futbol takımı Romanya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi tarafından kuruldu. Kuruculuğunu ve teknik direkdörlüğünü yapan Hagi, antrenör olarak ilk şampiyonluğunu 2017 yılında yaşadı veViitorul Constanta, Romanya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.