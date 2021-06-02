Karpuzun faydaları nelerdir?

02 Haziran 2021 Çarşamba, 00:00

Karpuz, yaz mevsiminin vazgeçilmez ve sıklıkla tüketilen meyvelerden biri olarak biliniyor. Su ve şekerden meydana geldiği düşünülse de karpuz; besin değeri ve kalorisi epeyce zengin bir meyve. Buunla birlikte karpuzun içeriğinde pek çok vitamin ve mineral de bulunuyor. Lezzetlinin yanında besleyici özellikleriyle diğer meyvelerden ayrılıyor.

İşte karpuzun faydaları...

İçeriğinde lif olmasından ötürü, bağırsakları çalıştırır.

Gün içerisindeki meyve gereksinimini karşılar.

Su içermesinden ötürü, gün içerisinde tüketilmesi gereken sıvının belli bir bölümünü karşılar.

C vitamini ve folik asit açısından zengindir. C vitamini, hastalıklara karşı koruma sağlayan en önemli antioksidan vitaminleri içerisinde bulunur.

Kırmızı renkli meyvelerin içerisinde likopen ve antosiyanin yüksektir. Bu bileşenler; kalp krizi, kalp hastalıkları ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruma sağlar.

Kırmızı meyveler, inflamasyonu azaltarak, antioksidan özellikleri bulunan bazı flavonoidler içermektedir. Bu yüzden karpuzun, hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunur.

Karpuzun bilinmeyen bir başka faydası ise; kansere karşı koruyucu olduğudur. Karpuz, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu kansere karşı korumaktadır.

Karpuz; böbreklerin işlevlerini doğru bir şekilde getirmesine yardımcı olur.

KARPUZDAKİ VİTAMİNLER

Karpuz, vitaminler açısından da oldukça zengin bir meyvedir. Karpuzun içerisinde bulunan vitaminler ise; A, C, B1, B3, B5, B6 ve B92 vitaminleridir.

KARPUZUN ŞEKER ORANI

100 gramlık bir karpuzun içerisinde bulunan şeker oranı; 10 gramdır. Karpuzun içerisinde bulunan bu miktardan ötürü, şeker hastalarının karpuzu doğru bir şekilde tüketmesi gerektiği belirtilebilir. Bununla beraber şeker hastaları, karpuzu hekimlerine danışarak tüketmelidir.

KARPUZU DOZUNDA TÜKETİN

Karpuz; normal bir şekilde tüketildiği zaman çok az yan etkisi bulunan bir meyve türüdür. Ancak aşırı karpuz tüketimi sonrasında belli başlı yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları: