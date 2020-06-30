Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

30 Haziran 2020 Salı, 11:55

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç saha maçlarını yıllardır Atatürk Stadı'nda oynayan Karşıyaka, yeni sezonda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı kullanmak için Bornova Belediyesi ile protokol imzaladı. İmza törenine Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetimin yanı sıra yeşil-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Tayfun Yelkenbiçer de katıldı. Yeni sezonun ilk bölümünde Atatürk Stadı'nda oynamaya devam edecek olan Kaf-Kaf, Bornova'ya taşınmak için yapımı süren Alsancak Stadı'nın bitmesini bekleyecek.

Halen Bornova'da oynayan TFF 1'inci Lig'deki İzmir temsilcileri Altay ve Altınordu sezon içinde inşaatının bitmesi beklenen Alsancak Stadı'na taşındıktan sonra, Karşıyaka, Bornova Stadı'nı kullanan tek kulüp olacak. Kapılarını 4 yıl önce açarak bu sezona kadar Göztepe'nin yanı sıra Altınordu'nun iç saha maçlarında kullandığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın kapasitesi, sarı-kırmızılılar Süper Lig'e çıkınca kale arkası tribün inşa edilerek 9 bin 138'e yükseltilmişti. Göz-Göz'ün bu sezonun ikinci yarısında yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na taşınmasıyla tesisi Altınordu ve Altay ortaklaşa kullanmaya başladı.



