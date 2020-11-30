Karşıyaka filesine takviye

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka, transferde orta oyuncu Çağla Cinan'ı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2020 Pazartesi, 14:58
Karşıyaka filesine takviye
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21 yaşındaki voleybolcu bu sezona İzmirspor'da başladı. Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle bu sezon şimdiye kadar 4 maça çıkabilen, bu maçların 3'ünü kazanan Karşıyaka, ligde çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.


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