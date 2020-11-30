Karşıyaka filesine takviye

30 Kasım 2020 Pazartesi, 14:58

21 yaşındaki voleybolcu bu sezona İzmirspor'da başladı. Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle bu sezon şimdiye kadar 4 maça çıkabilen, bu maçların 3'ünü kazanan Karşıyaka, ligde çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

