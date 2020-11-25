Karşıyaka hata yapmadı
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona müthiş başladıktan sonra üst üste 3 maç galip gelemeyen, 8 haftalık yenilmezlik serisini lider Somaspor'la giriştiği zirve mücadelesinde kaybaden Karşıyaka, erteleme sınavında Arhavispor'u tek golle geçip yarışa tutundu.
Rakipteki koronavirüs vakaları nedeniyle gecikmeli olarak oynanan maçı golcüsü Hakan Kuş'la 1-0 kazanan Karşıyaka, bay takım olarak geçeceği hafta sonu öncesi hata yapmadı. Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 21 puan toplayan Karşıyaka, maç fazlasıyla yeniden üçüncü sıraya tırmandı.
Kazanmanın çok önemli olduğunu belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Bol pozisyon bulduğumuz maçı kendimiz zorlaştırdık. Bu tip maçlarda pozisyonları değerlendiremeyince rakibe daha fazla umut veriyorsun. Öne geçsen de ikinci golü bulamamak her zaman risk. Sonuçta kazanıp tekrar moral tazeledik. Şimdi rakiplerimizin alacağı sonuçları bekleyeceğiz. Yolumuza dikkatli devam etmeliyiz" dedi. Tolungüç, hafta sonunu bay geçirecek olmalarına rağmen 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Batman Petrolspor deplasmanı öncesi takıma izin vermedi.
KRAL GOLLE DÖNDÜ
Karşıyaka'nın bu sezon yaptığı çıkışta en büyük pay sahiplerinden olan forvet Hakan Kuş, 3 maçlık suskunluğunu Arhavispor önünde galibiyeti getirerek bozdu. Ligde ilk 6 haftada 6 gol atan, Kaf-Kaf'ın 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığı dönemde üst üste 5 maçta ağları sarsarak kariyerinin en iyi serisine imza atan 26 yaşındaki Hakan, Çatalcaspor, Çarşambaspor ve Somaspor randevularını boş geçti. Hakan, dün 45'inci dakikada attığı şık kafa golüyle takımına yine hayati öneme sahip 3 puanı getiren isim oldu. Toplamda 7 gole ulaşıp geçen sezon 28 maçta 8 gollük performansına şimdiden çok yaklaşan Hakan, grupta gol krallığı yarışında da yeniden zirveye yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
Video Haberler
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
- İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'