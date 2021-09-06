Kars’ta şüpheli hayvan ölümleri

06 Eylül 2021 Pazartesi, 18:27

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyünde hayvanlarını Kars Barajı kenarında otlatan köylüler, hayvanların baraj suyunun çekilmesiyle birlikte göl etrafında yetişen otlardan hayvanlarının yediğini, otları yiyen hayvanların ise zehirlendiğini ileri sürdüler. Çobanların haber vermesiyle zehirlenen hayvanlardan bazılarını kesen köylüler, köye veteriner hekim çağırdı.

Veteriner hekimler kontrolünde zehirlenen ve midesi şişen büyükbaş hayvanlardan 100 tanesinin karınlarına delik açılmak suretiyle hayvanlar ölmekten kurtulurken, yaklaşık 35 hayvan ise öldü.

"HAVYANLARI OTLAR ZEHİRLEDİ"

Baraj etrafında çıkan otların hayvanlarını zehirlediğini ileri süren köylüler, “50 hayvan öldü, veterinerlerin bıçakla yaraladığı hayvanlar var. Gazını çıkartmak için hayvanlar ot gaz yaptığı için akciğeri patlatmış. 50 tanesi öyle öldü. Yaralı da 100 hayvan var akşam veterinerler burada çalışıyodu” dedi.

NUMUNE ALINDI

Öte yandan Çamçavuş köyünde yaşanan hayvan ölümleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini de harekete geçirdi. Bölgeye gelen ekipler, ölen hayvanlardan numune aldı. Hayvanlardan alınan numunelerin tahlilleri yapılacak.