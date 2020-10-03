Kartal'da ormanlık bölgedeki ahşap baraka alev alev yandı
Kartal'da ormanlık alandaki ahşap baraka alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin büyük çabası ile yangın kontrol altına alındı. Ahşap baraka yangında kullanılmaz hale geldi.
Kartal Çarşı Mahallesi Tarihi Ayazma Caddesi üzerindeki ormanlık alanda bulunan ahşap bir barakada saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Altı kişilik bir ailenin yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm barakayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin büyük çabası ile ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.
Öte yandan, barakada yaşayan aileden bir kadın da yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdı. Görüntü alınmasına engel olmaya çalışan kadını komşuları sakinleştirdi.
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