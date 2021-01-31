Kartlar uçuştu, Erzurum kazandı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, Ricardo Gomes,
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali Kaan, Sarlija, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, Saba Lobzhanidze, İbrahim Akdağ, El Hadji, Paintsil, Badji
Süper Lig'in 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 2. yarıda Erzurumspor attığı golle maçı 1-0 kazandı.
21. dakikada El Hadji ceza sahası önünden sert vurdu ancak kaleci Szumski tek hamlede topu kontrol etti.
39. dakikada Schwechlen ile girdiği ikili mücadelede topu alan İbrahim Akdağ, sağ çaprazda ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Szumski topu kontrol etti.
40. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşuna yükselen Ricardo Gomes, topa kafa vurdu. Kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu tamamlamak isteyen Omolo'nun vuruşunda ise top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
2. yarıda Cenk Ahmet Erzurum'u öne geçirdi.
Erzurum'dan Boumal, Ankaragücü'nden Cekici kırmızı kart gördü. Maç da 1-0 bitti.
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