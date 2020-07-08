Kaş Caz Festivali’nin programı açıklandı
Kaş Caz Festivali, bu yıl 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor.
‘İyi müzik, iyi hisset’ sloganıyla Setur Marina'da yapılacak olan Kaş Caz Festivali’nin 3 güne yayılacak programı açıklandı.
Caz müziğin önde gelen kadın vokallerinden Birsen Tezer, cazın genç ustalarından Korhan Futacı, özgün vokaliyle Jülide Özçelik, müzik çevrelerinin dahi çocuk olarak adlandırdığı piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu, reggae türünün ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden Sattas, hareketli müziğiyle sevilen topluluk Kolektif İstanbul ve ayrıca Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu yıl festival boyunca caz severlere unutulmaz anlar yaşatacak.
Kısıtlı sayıdaki biletler, www.biletix.com üzerinden satışta.
Kaş Caz Festivali Programı:
1.Gün - 28 Ağustos Cuma
Mesut Yücel (Happy Hour)
Kolektif Istanbul
Uç Uç
Sattas
Jam Session
2.Gün - 29 Ağustos Cumartesi
Ahmet Nebi (Happy Hour)
Social Inclusion Band
Julide Özçelik
Korhan Futacı
O2 Pub After Party
3.Gün - 30 Ağustos Pazar
Happy Hour
Esen-Dündar-Banar Trio
Birsen Tezer
Aydın Esen & Randy K. Esen
Jam Session
Video Haberler
- Şile'de korkunç an!
- Kovaladığı babun az daha canından ediyordu!
- Antalya'da 2 polisi yaralayan saldırgan böyle vuruldu!
- Hipodromda zincirleme kaza: 3 jokey yaralandı
- Eski manken zorla mahkemeye getirilecek
- Nostaljik tramvayda böyle görüntülendiler!
- A Haber fena yakalandı! İşte o anlar
- Avukatlardan adliyede 3 dakikalık alkışlı eylem
- Çorum'dan, Konya'ya paraşütle uçtu
- Korkunç saldırı! Yere düşen kadını defalarca tekmeledi