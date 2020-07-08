Kaş Caz Festivali’nin programı açıklandı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:37

‘İyi müzik, iyi hisset’ sloganıyla Setur Marina'da yapılacak olan Kaş Caz Festivali’nin 3 güne yayılacak programı açıklandı.





Caz müziğin önde gelen kadın vokallerinden Birsen Tezer, cazın genç ustalarından Korhan Futacı, özgün vokaliyle Jülide Özçelik, müzik çevrelerinin dahi çocuk olarak adlandırdığı piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu, reggae türünün ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden Sattas, hareketli müziğiyle sevilen topluluk Kolektif İstanbul ve ayrıca Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu yıl festival boyunca caz severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kısıtlı sayıdaki biletler, www.biletix.com üzerinden satışta.



Kaş Caz Festivali Programı:



1.Gün - 28 Ağustos Cuma

Mesut Yücel (Happy Hour)

Kolektif Istanbul

Uç Uç

Sattas

Jam Session





2.Gün - 29 Ağustos Cumartesi

Ahmet Nebi (Happy Hour)

Social Inclusion Band

Julide Özçelik

Korhan Futacı

O2 Pub After Party





3.Gün - 30 Ağustos Pazar

Happy Hour

Esen-Dündar-Banar Trio

Birsen Tezer

Aydın Esen & Randy K. Esen

Jam Session



