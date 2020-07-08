Kaş Caz Festivali’nin programı açıklandı

Kaş Caz Festivali, bu yıl 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:37
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‘İyi müzik, iyi hisset’ sloganıyla Setur Marina'da yapılacak olan Kaş Caz Festivali’nin 3 güne yayılacak programı açıklandı. 


Caz müziğin önde gelen kadın vokallerinden Birsen Tezer, cazın genç ustalarından Korhan Futacı, özgün vokaliyle Jülide Özçelik, müzik çevrelerinin dahi çocuk olarak adlandırdığı piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu,  reggae türünün ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden Sattas, hareketli müziğiyle sevilen topluluk Kolektif İstanbul ve ayrıca Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu yıl festival boyunca caz severlere unutulmaz anlar yaşatacak. 

Kısıtlı sayıdaki biletler, www.biletix.com üzerinden satışta.

Kaş Caz Festivali Programı:

1.Gün - 28 Ağustos Cuma

Mesut Yücel (Happy Hour) 

Kolektif Istanbul 

Uç Uç 

Sattas 

Jam Session 


2.Gün - 29 Ağustos Cumartesi 

Ahmet Nebi (Happy Hour) 

Social Inclusion Band 

Julide Özçelik 

Korhan Futacı

O2 Pub After Party 


3.Gün - 30 Ağustos Pazar

Happy Hour

Esen-Dündar-Banar Trio 

Birsen Tezer

Aydın Esen & Randy K. Esen 

Jam Session



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