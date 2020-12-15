Kasımda enflasyon yüzde 14.03 iken, çiftçinin enflasyonu yüzde 20.7 oldu

15 Aralık 2020 Salı, 06:00

Öyle ki 2020 Kasım’da enflasyon yüzde 14.03 olurken çiftçinin enflasyonu yüzde 20.7 oldu Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün kasım ayına ilişkin açıkladığı verilere göre Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) aylık yüzde 3.52 artarken yıllık yüzde 20.76 yükseldi.

Tarım ÜFE, son on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 14.33 arttı. Kasımda en çok, domates üretmenin maliyeti arttı. Buna göre domateste üretim maliyetleri bir önceki aya kıyasla yüzde 14 arttı.

Bunu yüzde 11.1 ile dolmalık biber, yüzde 6.1 ile sarmısak, yüzde 5.6 ile patlıcan ve yüzde 4.6 ile kuru soğan izledi. Bu ürünleri buğday, nohut, patates ve inet sütü takip etti.