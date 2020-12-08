Kasımda sadece BİST kazandırdı

08 Aralık 2020 Salı, 06:00

Buna karşın TÜFE ile indirgendiğinde Avro yüzde 0.65, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) yüzde 1.09, ABD doların yüzde 1.14, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.25 ve külçe altın yüzde 3.22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık olarak bakıldığında ise külçe altın TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54.49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. En çok kaybettiren yatırım aracı ise yüzdi 3.86 ile DİBS.

FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan dün dolar/TL yaklaşan AB liderleri zirvesi öncesi olası bir yaptırım endişesiyle 7.8’li seviyelerde sınırlı bir yükseliş gösterirken piyasada Merkez Bankası’ndan ay sonunda 100-150 baz puan faiz artışı yapabileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlenmiş durumda.