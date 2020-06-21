Kasımpaşa-Fenerbahçe soluk soluğa

28. haftanın önemli maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2020 Pazar, 17:55
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28. haftanın önemli maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Maçın ilk dakikalarında iki takım da orta alanı sıkça kullandı. 

Fenerbahçe Deniz'i sağ çizgide deniyor.  Gustavo ise savunmada görev yaptı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Quaresma, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Koita

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriç 


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