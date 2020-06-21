Kasımpaşa-Fenerbahçe soluk soluğa
28. haftanın önemli maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
28. haftanın önemli maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Maçın ilk dakikalarında iki takım da orta alanı sıkça kullandı.
Fenerbahçe Deniz'i sağ çizgide deniyor. Gustavo ise savunmada görev yaptı.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Quaresma, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Koita
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriç
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