Kasımpaşa-Galatasaray hızlı başladı

Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2020 Pazar, 18:10
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Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşıyor.

Arda Turan 1. dakika dolarken Kasımpaşa kalesini yokladı, top auta gitti.

STAT: R.T.Erdoğan

KASIMPAŞA: Ramazan; Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi; Tırpan, Aytaç; Alan, Yusuf, Hajradinovic; Hodzic.

GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, E.Taşdemir, Etebo, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Diagne.


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