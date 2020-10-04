Kasımpaşa-Galatasaray hızlı başladı
Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşıyor.
Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşıyor.
Arda Turan 1. dakika dolarken Kasımpaşa kalesini yokladı, top auta gitti.
STAT: R.T.Erdoğan
KASIMPAŞA: Ramazan; Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi; Tırpan, Aytaç; Alan, Yusuf, Hajradinovic; Hodzic.
GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, E.Taşdemir, Etebo, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Diagne.
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