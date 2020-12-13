Kasımpaşa koronavirüs şoku
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa'nın yeni tip koronavirüs (covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.
Çapa'ya geçmiş olsun mesajına da yer verilen açıklamada, deneyimli teknik adamın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı ifade edildi.
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