Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

2. yarıdaki çıkışı dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 19:52
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Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

2. yarıdaki çıkışı dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ile  son 12 haftada en çok puan toplayan takım olmuştu.


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