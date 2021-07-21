Kasımpaşa'da Nicolai Jörgensen iddiası

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:23

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, Feyenoord'un 30 yaşındaki santraforu Nicolai Jörgensen ile ilgilendiği öne sürüldü.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre maaş bütçesinde yer almak isteyen Feyenoord, artık kadroda düşünmediği hücum oyuncusunu uygun bir teklifte başka bir kulübe göndermek istiyor. Çıkan haberlerde, oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın kulübün Kasımpaşa olduğu kaydedildi.

Ülke basınından Algemeen Dagblad'a göre 30 yaşındaki Jörgensen'in menajeri Ali Dursun, ismini açıklamak istediği bir Türk kulübüyle görüştüklerini ifade etti. Dursun, bu kulübün tek seçenekleri olmadığını sözlerine ekledi.

Jörgensen, Feyenoord ile geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta beş gol kaydetmişti.

Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa, yaz transfer döneminde şimdiye dek Mortadha Ben Ouanes, Harun Tekin, Ahmet Engin ve Michal Travnik'i kadrosuna kattı.

